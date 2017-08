Alberto Stasi fa il centralinista in carcere a 1000 euro, ma non paga il risarcimento

Mille euro al mese per fare il centralinista per una compagnia telefonica nel carcere di Bollate, in provincia di Milano, dove sta scontando 16 anni. Nonostante lo stipendio, Alberto Stasi, condannato in Cassazione per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto di dieci anni fa, non sta versando il risarcimento dovuto alla famiglia della sua ex fidanzata. Il legale dei Poggi: "Useremo tutte le armi per ottenere quanto spetta ai genitori di Chiara".