23:28 - Un uomo, di origine nordafricana è morto dopo essere stato ferito da colpi di pistola a Milano, in zona Lambrate. La vittima, 28 anni, è stata colpita al torace per strada ed è deceduto in ospedale. A dare l'allarme è stato un passante. Ha chiamato il 118 e pochi minuti dopo sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'auto medica.