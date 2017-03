Aggressioni con acido, Martina Levato in sciopero fame per bimbo

L'ex studentessa bocconiana, in carcere a San Vittore da fine dicembre 2014 e condannata a 20 anni di reclusione in appello, come chiarisce il suo legale, "ricorrerà alla Suprema Corte di Cassazione ed alla Corte di Strasburgo, per la palese e grave violazione dei suoi diritti fondamentali di donna e di madre".



A inizio marzo la Sezione minori e famiglia della Corte d'Appello ha confermato il verdetto emesso cinque mesi fa dal Tribunale per i Minorenni, che ha tolto il piccolo alla giovane e al padre Alexander Boettcher, anche lui finito in carcere nel dicembre 2014 nell'inchiesta del pm Marcello Musso e poi condannato per i blitz. La difesa dell'ex studentessa ha sempre chiesto ai giudici che la donna venisse trasferita all'Icam (Istituto di custodia attenuata per madri detenute) assieme al piccolo nato il 15 agosto 2015.



Per la Corte, però, come spiegato nelle motivazioni del provvedimento, sostenere come ha fatto la difesa della donna che, "tolto Alexander", ormai suo ex amante, il "rapporto" tra lei e il bimbo (che ora ha un anno e mezzo) "possa partire e proseguire sui giusti binari, non tiene conto del fatto che il bambino subirà per sempre il marchio di una famiglia così segnata da atroci violenze". Martina, ad ogni modo, già in un'audizione delle scorse settimane davanti ai giudici aveva detto: "Non smetterò mai di lottare per il mio bambino".