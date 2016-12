Aggredito in piazzale Loreto: morto in ospedale 37enne dominicano

Giudicato subito dai sanitari in gravissime condizioni, è morto nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele Antonio Rafael Ramirez, il dominicano di 37 anni che sabato sera era stato accoltellato e ferito a colpi di pistola in piazzale Loreto, a Milano, in quello che sembra un regolamento tra bande di "latinos". Lo rende noto la polizia che aggiunge di non avere aggiornamenti sulle indagini.