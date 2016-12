Aggredito con acido, il panico e le grida al padre: "Papà scappa"

21:41 - "Papà scappa, scappa". Così Pietro Barbini, 22 anni, racconta di aver urlato al padre, subito dopo essere stato aggredito con l'acido il 28 dicembre a Milano da Martina Levato, la sua ex fidanzata, e dall'amante di lei Alexander Boettcher. Il giovane, sentito nel reparto di chirurgia plastica dell'ospedale di Niguarda, dove è ancora ricoverato, ha confermato nelle 4 pagine del verbale che ha redatto la ricostruzione di inquirenti e investigatori.

Barbini, il cui verbale verrà depositato martedì alla ripresa del processo in corso a Milano a carico della coppia definita "diabolica" (entrambi sono in carcere), ha ripercorso minuto per minuto l'aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di quel giorno in via Giulio Carcano.



L'agguato e il panico: "Papà scappa, scappa" - Da quanto emerso, sono stati momenti di terrore, panico, con Martina che, incappucciata, è piombata alle sue spalle e gli ha versato due vaschette di liquido corrosivo in faccia. E lui, mentre si stava levando gli abiti inzuppati, andando incontro al padre che lo aveva accompagnato, gli ha urlato "papà scappa, papà scappa".



Con Boettcher intanto che, anche lui incappucciato, lo ha rincorso impugnando un martello e Pietro che, con un gesto dettato da una reazione istintiva di autodifesa, si è fermato e voltandosi ha buttato a terra il broker immobiliare, poi bloccato dal padre con l'aiuto di un passante.



Le telefonate e il triangolo morboso e l'atto purificatore - Nel verbale il giovane avrebbe anche raccontato di quelle misteriose telefonate che da giorni riceveva da un'inesistente ditta di spedizioni per la consegna di un pacco. E avrebbe anche parlato del suo rapporto con la bocconiana che aveva frequentato con lui il liceo Parini e con cui aveva avuto una breve relazione, prima di tornare a sentirla, soprattutto via chat, nei mesi scorsi. Secondo le indagini, infatti, Barbini sarebbe stato coinvolto dalla coppia in una sorta di "triangolo morboso" e poi aggredito come in una sorta di "atto purificatorio" per allontanarlo definitivamente da loro.