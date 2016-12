Aggredito con acido, fermato il complice della "coppia diabolica"

19:23 - La polizia ha fermato un presunto complice della "coppia diabolica" Martina Levato-Alexander Boettcher, i due fidanzati arrestati a dicembre per aver aggredito con acido l'ex di lei, Pietro Barbini. Il terzo uomo si chiama Andrea Magnani e sarebbe un amico dei due. Per lui l'accusa è di concorso nelle lesioni.

L'uomo, 32enne bancario,sposato con una donna bielorussa, era già stato oggetto di una perquisizione e di alcuni sequestri, tra cui acido muriatico e spray urticante. Il giovane, amico in particolare del broker immobiliare Boettcher, è stato fermato dalla polizia e il pm di Milano Marcello Musso, titolare delle indagini assieme all'aggiunto Alberto Nobili, ha chiesto la convalida del fermo su cui dovrà decidere, dopo l'interrogatorio di garanzia, il gip Giuseppe Gennari. La procura sottolinea come Magnani abbia già inquinato le prove e possa fuggire all'estero.



Il giovane compare in un video - Era stato proprio Magnani, il 28 dicembre, ad ospitare in casa la studentessa bocconiana Levato, dopo che la ragazza aveva aggredito con dell'acido muriatico Barbini, ed era scappata. Boettcher era stato bloccato dal padre di Barbini e arrestato dalla polizia, mentre la ragazza era finita in manette alcune ore dopo. Magnani sarebbe stato presente sul luogo dell'aggressione: ad incastrarlo le immagini di una telecamera di sorveglianza.



Avrebbe dato appuntamento alla vittima - Sarebbe stato lui anche a fare le telefonate con un'utenza Voip a Barbini dando al giovane un finto appuntamento-trappola in via Giulio Carcano per la consegna di un pacco. Anche un altro giovane che ha subito un tentativo di aggressione a metà novembre, il fotografo C., aveva ricevuto alcune strane telefonate. Per quest'ultimo episodio la coppia è indagata e l'inchiesta è ancora aperta. Boettcher e Levato sono invece a processo con rito abbreviato per l'aggressione a Barbini.