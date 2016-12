Aggredì passanti, pm di Milano: mandato d'arresto europeo per il dj spagnolo

La procura di Milano ha chiesto un mandato d'arresto europeo a carico di Nicolas Aitor Orlando Lecumberri , il 23enne dj spagnolo che ha picchiato diversi passanti per le vie di Milano , presi a caso, e che ora è nell'ospedale psichiatrico di San Sebastian, in Spagna. Il giovane era stato posto ai domiciliari in una clinica di Varazze, ma è riuscito a scappare: il gip infatti lo aveva scarcerato senza dargli una scorta.

Nel caso di via libera da parte del gip al mandato d'arresto europeo (la valutazione è discrezionale, anche se in un quadro di "paletti" previsti dalla legge) l'ultima decisione sull'estradizione o meno spetterà all'autorità giudiziaria spagnola.



L'aggravamento della misura cautelare, dagli arresti domiciliari al carcere, è stato invece un passaggio "scontato" dopo la fuga del presunto picchiatore seriale che, il primo settembre, è uscito dal carcere milanese di San Vittore. E, invece, di recarsi nella Comunità Terapeutica Clinica Psichiatrica "La Redancia 1" di Varazze, in provincia di Savona, ha raggiunto la fermata della metropolitana di Lampugnano e, una volta giunto alla stazione dei pullman, ha comprato un biglietto per Barcellona.



A Nizza, però, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, ha cambiato idea e ha preso un altro autobus per San Sebastian. Alle 4.49 della notte, come registrato sul certificato di ingresso, è entrato nell'ospedale psichiatrico della città dove vivono i suoi genitori i quali, tre giorni fa, hanno avvertito che il figlio era arrivato in Spagna. A denunciare la scomparsa del giovane erano stati i suoi legali, gli avvocati Alessia Generoso e Francesco Brignola.