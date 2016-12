Adescava ragazzini su treni, preso

Adescava i ragazzini sui treni e li induceva ad avere rapporti sessuali in cambio di piccole somme di denaro. Con questa accusa un pedofilo recidivo di 55 anni, originario di Seveso (Monza e Brianza), senza fissa dimora, scarcerato poco più di un anno fa, dopo una condanna per reati analoghi, è stato fermato dai carabinieri di Vigevano per violenza sessuale su minori. Con sé aveva un taccuino su cui annotava nomi e numeri di telefono delle vittime.