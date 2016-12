Addio a Casaleggio, figlio Davide: "Papà sognava di cambiare il Paese, fatelo voi"

"Molti non lo conoscevano, per me è stato un padre fantastico. Era in prima persona a battagliare. Il suo sogno era cambiare il Paese". Così Davide, il figlio di Gianroberto Casaleggio durante i funerali a Milano del cofondatore del M5s. "Nulla passava se i dettagli non erano sistemati. Era un grande lavoratore, per lui non c'era mai vacanza. Era un audace. Fino a quando ha potuto camminare, è andato in ufficio tutti i giorni".