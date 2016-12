Acido,Martina partorirà in clinica

Nascerà alla clinica Mangiagalli di Milano il figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher, la coppia condannata per le aggressioni con l'acido. La studentessa, che è in stato di arresto, è stata portata nel pomeriggio all'interno della struttura, dove è piantonata da agenti in borghese. Era stato il pm Marcello Musso a disporre il trasferimento della Levato dal carcere di San Vittore alla clinica Mangiagalli.