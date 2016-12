Acido, il difensore di Boettcher: "Non ci sono prove né indizi, Alex è innocente"

"Come uomo e genitore il mio primo pensiero, la mia solidarietà e tutto il rispetto vanno a Stefano Savi - ha aggiunto il legale riferendosi al giovane sfigurato il 2 novembre 2014 -. Ma Alex è innocente per questo e per gli altri due episodi al centro del processo e non ci sono prove per condannarlo".



Alex è in aula, attesa per la sentenza - Boettcher ha assistito all'arringa difensiva seduto in gabbia, mentre sua madre era a fianco degli avvocati. Per il pm Marcello Musso, che ha chiesto 26 anni per il broker, la difesa continua a manifestare "intenti dilatori". Il magistrato ha aggiunto, parlando coi cronisti: "Spero che oggi sia il giorno della decisione". Altrimenti la sentenza arriverà il Primo aprile. La difesa ha depositato una memoria di 240 pagine.