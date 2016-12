Abusi su minore, arrestato educatore già condannato a Milano

Guido Milani, ex presidente di un centro ricreativo a Lecco, la "Cooperativa ragazzi e cinema", e già condannato a 4 anni e mezzo di carcere in un'inchiesta milanese, è stato arrestato dalla polizia. Nei confronti di Milani, ex parroco della chiesa di S. Marcellina ed ex decano di Milano-Baggio, sono stati denunciati nuovi episodi e, in particolare, un adolescente ha raccontato di aver subito abusi sessuali quando frequentava la Coop.