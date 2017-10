Abusi su bimba a Milano, per il giudice c'è pericolo di recidiva

Il gip di Milano Alfonsa Ferraro ha disposto il carcere per Sergio Marziano, l'uomo bloccato mercoledì dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di sei anni nella Chinatown meneghina. Il giudice ritiene che ricorra "certamente il pericolo di recidiva in grado massimamente elevato". Inoltre, ha aggiunto, "l'indagato ha mostrato di essere preda di istinti sessuali che egli non è in alcun modo di contenere".