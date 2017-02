Abu Omar, tutte le tappe della vicenda

17 FEB 2003 - Scompare da Milano Abu Omar (43 anni), egiziano, già imam della moschea di via Quaranta, indagato nell'inchiesta antiterrorismo. Abu Omar riappare tempo dopo in un carcere egiziano dove, secondo alcune fonti, sarebbe stato sottoposto a duri interrogatori e torturato.



MAG 2004 - Si sospetta che Abu Omar sia stato sequestrato da agenti dei servizi segreti, trasferito prima in basi americane (si parlerà in seguito di Aviano e Ramstein in Germania) quindi nel carcere di Tora in Egitto.



15 GIU 2005 - Abu Omar, poco dopo essere stato liberato, viene nuovamente arrestato in Egitto.



24 GIU 2005 - Su ordine della magistratura italiana, 13 agenti della Cia sono ricercati per sequestro di persona. Il 25 luglio salgono a 19 gli ordini di custodia cautelare per agenti Cia. Il 22 ottobre diventano 22 gli agenti della Cia ricercati. Il governo italiano smentisce ogni coinvolgimento.



11 NOV 2005 - La procura di Milano presenta al ministero della Giustizia una richiesta di estradizione per 22 agenti della Cia. Dopo cinque mesi di polemiche, il 12 aprile 2006 il guardasigilli Castelli decide che non inoltrerà a Washington la richiesta.



23 DIC 2005 - La magistratura milanese emette 22 mandati d'arresto europeo nei confronti di altrettanti agenti della Cia accusati di aver rapito e portato in Egitto Abu Omar. 5 LUG 2006 - Arrestati gli alti dirigenti del Sismi Marco Mancini e Gustavo Pignero.



15 FEB 2007 - Abu Omar liberato, torna nella sua casa di Alessandria d'Egitto.



16 FEB 2007 - Rinviato a giudizio per concorso nel sequestro il gen. Nicolò Pollari, ex capo del Sismi. Con lui a giudizio anche Marco Mancini, altri funzionari e 26 agenti Cia.



18 MAR 2009 - La Corte Costituzionale accoglie in parte i ricorsi dei governi Prodi e Berlusconi contro la magistratura di Milano, per violazione del segreto di Stato nelle indagini.



4 NOV 2009 - La sentenza dispone il "non luogo a procedere per esistenza del segreto di Stato" per Pollari e Mancini. Tre anni per Luciano Seno e Pio Pompa per favoreggiamento. Per sequestro di persona 23 agenti Cia, tra esecutori e ideatori, sono condannati a pene dagli otto ai cinque anni.



28 OTT 2010 - Nel processo milanese di appello, l'accusa chiede 12 anni di reclusione per Pollari e 10 anni per l'ex numero 2 del servizio segreto Mancini. Chiesti 12 anni di carcere anche per l'ex capo della Cia in Italia, Jeff Castelli.



15 DIC 2010 - I giudici della corte di Appello di Milano confermano la sentenza di primo grado e dichiarano non giudicabili Pollari e Mancini per l'esistenza del segreto di Stato. Aumentate invece le pene inflitte dal Tribunale a 23 agenti della Cia: da cinque a otto anni sono passate a sette e nove anni di reclusione. Confermato il risarcimento di 1,5 milioni di euro, per l'ex Imam Abu Omar e per sua moglie.



19 SET 2012 - La Cassazione annulla con rinvio la sentenza d'appello pronunciata nei confronti degli ex vertici del Sismi Nicolo' Pollari e Marco Mancini che erano stati dichiarati non processabili per il segreto di stato. il 15 dicembre 2010. Inoltre i supremi giudici annullano la sentenza, con rinvio, anche nei confronti dei tre funzionari del Sismi - Giuseppe Ciorra, Luciano Di Gregori, Raffaele Di Troia - confermando invece definitivamente la condanna d'appello per i 23 agenti americani della Cia e per Pio Pompa e Luciano Seno, tutti per il reato di sequestro di persona.



12 FEB 2013 - La corte d'appello di Milano, quale giudice di rinvio, condanna Nicolo' Pollari a 10 anni di reclusione e il suo numero due Marco Mancini a 9 anni, limitando l'ambito di applicazione del segreto di stato. La corte, inoltre, condanna a sei anni anche altri tre agenti del Sismi.



5 APR 2013 - Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano concede la grazia al colonnello statunitense Joseph Romano, condannato a sette anni di reclusione (di cui tre condonati) con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 15 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2012.



14 GEN 2014 - La Consulta risolve un conflitto di attribuzione tra Governo e Cassazione-Corte d'appello e dichiara i fatti coperti da segreto di Stato.



24 FEB 2014 - La Corte di Cassazione, recependo la decisione della Corte costituzionale, annulla senza rinvio la sentenza di condanna e assolve definitivamente Nicolò Pollari, Marco Mancini e gli agenti Giuseppe Ciorra, Raffaele di Troia e Luciano di Gregori, poiché l'azione penale non poteva essere proseguita per l'esistenza del segreto di Stato.



23 DIC 2015 - Il Presidente Sergio Mattarella concede la grazia a due agenti della Cia, Robert Seldon Lady e Betnie Medero. A Robert Seldon Lady Mattarella riduce di due anni della pena (era stato condannato dalla Corte d'Appello di Milano a nove anni di reclusione, di cui tre coperti da indulto) poiché ritenuto dai magistrati la mente del sequestro e coordinatore dei rapporti con il Sismi. La grazia a Betnie Medero riguarda il residuo pena di tre anni di reclusione.



26 MAG 2016 - Diventa definitiva la condanna emessa il 23 febbraio 2016 dalla Corte di Strasburgo nei confronti dell'Italia per il sequestro e i maltrattamenti di Abu Omar.



28 FEB 2017 - Il Capo dello Stato Sergio Mattarella concede la grazia parziale di un anno all'ex agente Cia, Sabrina De Sousa. Il Pg di Milano revoca l'esecuzione della pena.