Abu Omar, ex agente Cia sarà estradata in Italia entro 2 marzo

Atterrerà a Roma entro il 2 marzo Sabrina De Sousa, l'ex agente della Cia condannata in via definitiva a 7 anni di carcere (ridotti a 4 per effetto dell'indulto) per il sequestro di Abu Omar. La donna, colpita da un mandato di arresto europeo, venne fermata nell'ottobre 2015 all'aeroporto di Lisbona prima di imbarcarsi su un volo diretto in India e da allora è in attesa di essere estradata in Italia.