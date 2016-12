A4, la gattina salvata in autostrada

08:57 - E' stato necessario fermare per qualche minuto il traffico lungo l'A4, in direzione di Venezia, per recuperare una gattina terrorizzata dallo sfrecciare di auto e camion, all'altezza dell'autogrill di Rovato (Brescia). La micia è stata recuperata dall'associazione Guardie ambientali di Bergamo.

A notarla è stato un volontario dell'ente: la gattina era ferma sulla corsia di sorpasso. Sul posto è giunta la Stradale di Brescia, assieme al personale della Società autostrade, che ha fermato il traffico per qualche minuto. La gattina è stata poi recuperata, visitata dal veterinario e adottata nel giro di poche ore: è stata ribattezzata A4.