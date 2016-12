A1, sassi dal cavalcavia all'altezza di Melegnano: presi 5 teenager

Paura sulla A1, all'altezza di Melegnano, in provincia di Milano. Cinque ragazzini terribili, di origine straniera, sarebbero i responsabili del panico che si è creato tra gli automobilisti dell'autostrada del Sole. Lanciando sassi dal cavalcavia di San Zenone, i cinque avrebbero danneggiato due auto e sfiorato altre vetture in corsa lungo la carreggiata. L'allarme lanciato dai guidatori ha permesso alla polizia stradale di Guardamiglio di individuarli e fermarli.

La noia e il caldo che danno alla testa potrebbero essere all'origine del folle gesto dei cinque adolescenti accusati di lanciare pietre dal cavalcavia della A1, nei pressi di San Zenone, domenica pomeriggio.

Solo un miracolo, a detta degli stessi agenti, ha voluto che quell'atto sconsiderato non provocasse una tragedia. Per fortuna, i feriti della "bravata" non sono gravi: gli automobilisti colpiti dal lancio di pietre hanno avuto la prontezza di fermarsi e di allertare i soccorsi.