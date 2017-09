A Pontida nessuno sconto Tasi per unioni civili, coppie gay o senza figli

Le due categorie - In un missiva indirizzata ai propri compaesani, il sindaco leghista ha scritto: “La Giunta comunale della Città di Pontida ha ridotto la tassa rifiuti (Tari), introducendo due categorie esentate:



1) i residenti nella Città di Pontida che contraggono un matrimonio civile, un matrimonio concordatario o un altro matrimonio religioso celebrato davanti ai ministri delle confessioni diverse dalla cattolica o un altro matrimonio religioso celebrato davanti ai ministri delle confessioni diverse dalla cattolica riconosciute dallo Stato italiano di cui alla L. 24 giugno 1929, n. 1159;



2) I residenti nella Città di Pontida di cui sopra che entro due anni dalla celebrazione del matrimonio iscrivano all’anagrafe comunale un loro figlio/a legittimo/a con l’atto di nascita. Una misura che discrimina evidentemente altre coppie. Perché esclude quelle coppie che hanno contratto un’unione civile e quelle unite in matrimonio secondo però un rito religioso non riconosciuto dallo Stato italiano dalla legge concordataria 1159 del 1929.



Le polemiche - Il segretario comunale di Bergamo, Daniele Perotti, denuncia una violazione palese dell’art. 3 comma 1° della Costituzione, che recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Sui social monta la polemica e c'è già chi scrive "Come stiamo cadendo in basso" e "Qualcuno gli regali una copia della Costituzione".