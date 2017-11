A Milano smog oltre i limiti, pm10 alto ma piogge in arrivo

Milano assediata dallo smog. L'Arpa Lombardia, nel bollettino giornaliero, riporta dati ben oltre la soglia dei 50 microgrammi al metro cubo di polveri sottili: le centraline dell'agenzia in via Senato hanno rilevato una concentrazione di pm10 di 90 microgrammi al metro cubo, al Verziere di 81 e in via Pascal di 82. Una riduzione dei valori è prevista a partire dalla tarda serata di sabato con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge estese.