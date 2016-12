16 novembre 2014 A Milano domenica di tregua, ma ancora molte strade chiuse per il fango Molti i cittadini al lavoro per spazzare via l'acqua che ha invaso negozi e scantinati. In alcune zone la viabilità rimane critica Tweet google 0 Invia ad un amico

14:58 - Milano si è svegliata con il sole, ma con molte strade e anche scantinati e locali infangati. Per la città una domenica in cui la viabilità è rimasta critica, con diversi tratti stradali chiusi soprattutto nelle aree più colpite dall'esondazione, in zona Niguarda e Garibaldi. Tanti i cittadini che si sono messi al lavoro per ripulire negozi e scantinati. Per le strade abbandonati decine di ombrelli rotti e di sacchetti di plastica usati dai passanti per coprirsi i piedi e guadare le strade invase da fiumi di acqua, qualche transenna che isola le zone ancora allagate e infangate.