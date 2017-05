A Milano apre Solidando, spesa gratis per le famiglie in difficoltà

Milano sempre con il cuore in mano. In città apre "Solidando", il primo supermercato dove la spesa è gratuita per le famiglie in difficoltà economica. In un anno darà aiuto a 150 nuclei familiari, per un totale di oltre 560 persone. Il progetto è di iBVA, l'associazione non profit che lo gestirà. L'accesso avviene attraverso una tessera a punti, dalla quale viene scalato il punteggio della spesa effettuata.