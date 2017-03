A fuoco una baracca a Milano: morta una donna, ferito un uomo

Una donna è morta carbonizzata e un uomo ha riportato ustioni sul 30% del corpo a causa di un incendio scoppiato nella notte in una baracca a Milano . Quando l'incendio è stato spento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere della donna, di cui non si conoscono ancora le generalità. L'uomo, anch'egli da identificare, è stato trasportato all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi ma sarebbe fuori pericolo.

L'incendio è scoppiato attorno alle 23.30 di martedì sera, in un'area verde tra via Gargano e via Broni, in zona Vigentino.



A dare l'allarme sono stati i residenti della zona: dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno trovato l'uomo che, probabilmente nel tentativo di spegnere l'incendio, ha riportato ustioni soprattutto alle mani e alle braccia.