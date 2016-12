A cena dai detenuti: apre a Milano il primo ristorante nato all'interno di un carcere

Per potervi accedere alla sala non è necessario alcun rilascio di documento, basta aver prenotato per il pranzo o per la cena. Ma guai a chiamarlo "esperimento". "InGalera rappresenta un'idea di impresa, un'attività vera e propria che vuole confrontarsi con il mercato del lavoro", ha detto Silvia Polleri, presidente della cooperativa sociale Abc La Sapienza in tavola, motore dell'iniziativa in collaborazione con Pwc Italia.



Il ristorante, attivo sei giorni su sette, sorge lontano dalle zone detentive della struttura e conta circa 52 coperti. Lo staff è composto da quattro persone recluse e da quattro tirocinanti della scuola alberghiera Paolo Frisi. Chef e maitre sono professionisti "esterni", chiamati per arricchire il progetto e per svolgere un ruolo di guida per i meno esperti.