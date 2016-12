25 aprile 2015 25 aprile tra manifestazioni e tensioni

A Milano insulti alla Brigata ebraica Tanti in piazza, da Nord a Sud, per la Festa della Liberaizone. Ma non sono mancati alcuni contrasti, in particolare nel capoluogo lombardo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:04 - L'Italia è scesa in piazza nel 70esimo dalla Liberazione dal nazifascismo. Non sono però mancati momenti di tensione. A Milano si sono sentiti urla e insulti e si è visto qualche spintone durante il passaggio della Brigata ebraica al corteo per il 25 aprile. La polizia è riuscita a contenere i manifestanti, gruppi filo-palestinesi e anti-sionisti, impedendo che venissero a contatti con la Brigata.

"Fuori i sionisti dal corteo", hanno gridato i dimostranti in piazza San Babila, dove però la Brigata è stata applaudita da molti dei presenti.



Polemiche a Roma per sagoma Mussolini - La sagoma di Benito Mussolini impiccato a piazzale Loreto. E la scritta "noi il 25 aprile lo festeggiamo così". Questo lo striscione apparso stamani sulla terrazza del Pincio a Roma. Nel corso dell'azione antifascista, che ha scatenato polemiche, sono stati accesi fumogeni tricolore.



Piazze divise, invece, dopo le tensioni al corteo dell'anno scorso, tra Brigata ebraica e i movimenti pro-Palestina. I cittadini di religione ebraica e gli ex deportati hanno deciso di disertare i tradizionali festeggiamenti di Porta San Paolo, mentre hanno partecipato a quelli svoltisi al Campidoglio.