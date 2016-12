Yara,sopralluogo a casa di Bossetti

17:31 - Nuovo sopralluogo nella casa di Massimo Bossetti, l'uomo fermato con l'accusa di essere l'assassino di Yara Gambirasio. Una decina di investigatori sono entrati nell'abitazione di Mapello da dove Bossetti è stato prelevato lunedì per essere trasferito in carcere. Subito dopo il fermo, la moglie e i tre figli del presunto killer hanno lasciato la casa e, da mercoledì, anche la suocera ha abbandonato il piccolo paese in provincia di Bergamo.