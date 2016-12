15:23 - Un Dna prelevato in fretta e furia e mandato subito al Ris di Parma per la comparazione con quello di Ignoto Uno. Delitto di Yara, c'è attesa per il risultato di un tampone salivare eseguito su un'anziana di Clusone. All'80enne i carabinieri di Bergamo sarebbero arrivati sulla base di alcune voci di paese che attribuirebbero alla donna una frequentazione negli anni Sessanta con Giuseppe Guerinoni, quello che dalla scienza viene considerato il padre naturale dell'assassino della tredicenne di Brembate e morto nel 1999.

A rivelare la notizia è stata la trasmissione "Quarto Grado". I risultati potrebbero essere pronti nelle prossime ore. L'anziana avrebbe una famiglia ma non è dato sapere se ha figli. Fondamentale in questa fase identificare la madre di Ignoto Uno, dopo avere dato un nome al padre naturale. Guerinoni, sposato con figli, non avrebbe mai confidato a nessuno relazioni extraconiugali. Quindi identificare il killer di Yara non sarà impresa facile per gli investigatori. Ma a oltre tre anni dal delitto la caccia non si ferma.