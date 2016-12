17:18 - "Il caso è praticamente chiuso". Lo ha detto Pier Luigi Maria Dell'Osso, procuratore generale di Brescia, competente anche su Bergamo, all'indomani del fermo di Massimo Giuseppe Bossetti, accusato di aver ucciso Yara Gambirasio. "Non sappiamo se Bussetti conoscesse direttamente la ragazzina. E al momento non ci risulta che sapesse di essere il figlio di Guerinoni", ha aggiunto Dell'Osso in conferenza stampa.