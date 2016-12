12:27 - Cauto ottimismo dopo la conferma della scienza che Giuseppe Guerinoni è il padre naturale di Ignoto Uno, l'assassino di Yara Gambirasio. Ma soprattutto soddisfazione per l'interrogatorio di Vincenzo Bigoni, l'ex collega dell'autista di Gorno, che avrebbe ricevuto le confidenze di Guerinoni su una sua relazione.



La soluzione del giallo della tredicenne di Brembate passa attraverso l'identificazione della madre del killer. E, visto che Guerinoni - sposato con due figli - aveva avuto una relazione clandestina, solo il racconto di pochissimi testimoni può essere utile per identificare la donna.



Bigoni è uno di questi. Ed è stato sentito lunedì dai carabinieri della Compagnia di Clusone, per un'ora e mezza. Dal suo racconto il profilo della donna con cui l'uomo avrebbe avuto un figlio. Italiana, di San Lorenzo di Rovetta, capelli corti, lavorava in un bar, nessun matrimonio. Si continua quindi a scavare.



Dov’è finito il frutto di quell'amore clandestino? Qualcuno dice in un istituto per bambini orfani, disconosciuto dalla madre e forse sempre ignorato dal padre. Ma un passo alla volta le indagini per l'identificazione dell'assassino di Yara vanno avanti.