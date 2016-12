00:04 - La trama del giallo dell'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio si arricchirà di un nuovo capitolo. A scriverlo oggi nel carcere di Bergamo, dove si trova dal 16 giugno scorso, sarà Massimo Giuseppe Bossetti nel suo primo faccia a faccia con il pm Letizia Ruggeri alla quale non ha risposto per due altre volte.



È stato lo stesso muratore a chiedere di essere sentito. "Voglio dimostrare che sono innocente", ha ribadito ai suoi legali Silvia Gazzetti e Claudio Salvagni, continuando a dire: "Io non ho mai visto Yara". Cosa dirà Bossetti? Una confessione sembra improbabile, forse offrirà una nuova interpretazione delle prove a suo carico e soprattutto ridimensionerà il suo ruolo nell'omicidio della ginnasta 13enne.