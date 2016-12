Yara, lieve malore per Bossetti

10:40 - Lieve malore per Massimo Bossetti, l'uomo accusato di essere l'assassino di Yara Gambirasio. Il muratore 43enne, rinchiuso nel carcere di Bergamo, nelle scorse ore è stato infatti portato in infermeria dopo aver accusato un episodio di tachicardia. In seguito ai controlli, il personale medico del penitenziario ha deciso che non fosse necessario l'intervento del 118.