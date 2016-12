Yara, la guerra delle prove

07:00 - Dubbi, inesattezze... probabilmente voluti, per portare avanti un nuovo filone di indagine. Quando è stato fatto l'alcol test a Massimo Giuseppe Bossetti? Domenica 15 giugno, come sostenuto dalla pm Ruggeri o il giorno prima, come riferito dal professor Buzzi che ha eseguito la comparazione tra il boccaglio contenente il Dna di Bossetti e il profilo generico di Ignoto 1?



Perché, se effettivamente il match tra i due Dna smascherava Massimo Bossetti, gli inquirenti hanno aspettato quasi due giorni per fermarlo? La risposta potrebbe essere nelle intercettazioni ordinate subito dopo l'identificazione della madre di Ignoto 1, Ester Arzuffi. Tutta la famiglia fu messa sotto controllo. Probabile che gli inquirenti volessero ascoltare le conversazioni.



Ma poi? Cosa è successo per andare a prendere Bossetti davanti a tanti testimoni così all'improvviso? Le indagini sono in pieno svolgimento. Il giallo non è ancora risolto.