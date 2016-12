Yara, la gelosia tra Bossetti e la moglie Marita Comi ai pm: Mai avuto amanti

14:29 - La Procura di Bergamo non lascia nulla al caso nell'inchiesta su Yara Gambirasio e ora cerca di fare luce sulla vita privata della moglie di Massimo Bossetti, il muratore accusato del delitto della ragazzina e arrestato il 16 giugno. Marita Comi è stata chiamata dai pm per chiarire la sua posizione su due presunte relazioni extraconiugali. Fatti negati dalla donna, che, attraverso il suo legale, ha ribadito di "non aver mai avuto amanti".

Ma secondo alcune testimonianze tra Bossetti e Comi non tutto andava rose e fiori. Due uomini infatti avrebbero raccontato agli inquirenti di essere stati gli amanti della donna, precisamente uno nel 2009 mentre l'altro più recentemente.



Le testimonianze dei due sarebbero state acquisite per cercare di verificare se effettivamente la coppia, come raccontano i coniugi, era davvero solida e conduceva un'esistenza senza scossoni. Questo per individuare un movente alla base dell'omicidio che, ha spiegato il gip nell'ordinanza di custodia cautelare per Bossetti, potrebbe essere di natura sessuale. Ma va ulteriormente esplorato.