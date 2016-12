Yara, l'avvocato: la famiglia di Bossetti è unita e crede nella sua innocenza

13:52 - "La famiglia è molto unita: non c'è stato nessun momento di tensione perché tutti credono nell'innocenza di Massimo". L'avvocato Benedetto Maria Bonomo lo ha detto uscendo dal carcere di Bergamo, dove la sua assistita, Ester Arzuffi, e il marito Giovanni Bossetti hanno incontrato il figlio Massimo, accusato di essere l'assassino di Yara.

Il legale ha poi detto che l'incontro è stato molto "commovente", ma che il contenuto della conversazione è molto personale e non può essere rivelato.



Con la signora Arzuffi c'erano anche il marito Giovanni Bossetti e l'altra figlia, Laura, gemella di Massimo e pure lei, secondo la scienza, in realtà figlia naturale dell'autista di Gorno, Giuseppe Guerinoni, morto nel 1999. "C'è stata grande commozione durante l'incontro - ha raccontato l'avvocato Bonomo -, ma il contenuto del colloquio è strettamente personale, per cui non vi posso dire nulla in merito". Il legale non si è trattenuto oltre perché con lui c'era anche Giovanni Bossetti, che è gravemente malato da tempo.