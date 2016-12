10:02 - Il gip Ezia Maccora e il pm Letizia Ruggeri sono arrivate al carcere di Bergamo per l'interrogatorio di Giuseppe Bossetti, il muratore di 44 anni fermato per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio. Si tratta dell'interrogatorio di convalida del fermo. Nei giorni scorsi Bossetti si è avvalso per due volte della facoltà di non rispondere al pm.