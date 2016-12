Yara, identificata la 46enne di Clusone: non è la madre di "ignoto 1"

13:56 - Tornano in alto mare le indagini sull'omicidio di Yara Gambirasio. Era già stata identificata e controllata dagli inquirenti che seguono il caso la donna di 46 anni di Clusone che, secondo alcune voci, avrebbe avuto un figlio dopo una relazione clandestina con un conducente di pullman. Ovvero il mestiere di Giuseppe Guerinoni, l'autista di Gorno morto nel 1999 a 61 anni e indicato dal Dna quale padre naturale di "Ignoto 1", l'assassino di Yara.

La donna era già stata oggetto di segnalazioni anche in passato e proprio per questo motivo gli inquirenti l'avevano rintracciata. Le indagini su di lei non avevano portato alcun esito. Nessuna nuova pista dunque, come si era sperato. La quarantaseienne di Clusone non c'entra dunque nulla con il caso di Yara.