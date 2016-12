Yara, cade un'altra pista: il killer della ragazzina non è il camionista di Cene

12:01 - Il killer di Yara non è lo stesso che ha ucciso Madalina Palade, la 27enne assassinata pochi giorni fa nella Bergamasca. Lo rivela "Quarto grado", spiegando che ha dato esito negativo la comparazione tra il Dna trovato sui leggings della 13enne e gli indumenti di Isaia Schena, il camionista fermato per aver ucciso la prostituta romena. Gli esami per individuare "Ignoto 1" - lo sconosciuto che uccise la ragazzina - sono stati eseguiti dai Ris di Parma.