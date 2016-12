Yara, Bossetti vuole vedere i figli: gli avvocati presenteno la richiesta

19:24 - Ha chiesto di vedere i suoi figli. E gli avvocati hanno presentato la richiesta affinché i tre bambini di Massimo Giuseppe Bossetti possano varcare il cancello del carcere di Bergamo per abbracciare il loro papà. Dal pm dovrebbe arrivare l'ok, dopo il nullaosta all'incontro tra il presunto killer di Yara Gambirasio, la moglie Marita e il fratello Fabio. A seguire la vicenda ci sarà anche uno psicologo.

Vanno avanti le indagini e ieri nel tardo pomeriggio si è tenuto un vertice in Procura. Presenti il comandante dei Ris di Parma e quello del Ros di Brescia. Ci sono novità? Le analisi sui reperti portati in laboratorio dopo il sopralluogo su auto, furgone e casa del muratore sono cominciati giovedì.



La riunione ha fatto subito pensare a nuovo passo avanti nell'inchiesta grazie ai microscopi, ma il comandante dei Ris minimizza: "Incontro previsto da tempo". Si va avanti con le analisi delle telecamere che puntano in zona palestra. L'obiettivo degli investigatori, dimostrare che Bossetti era lì nell'immediatezza della scomparsa di Yara.