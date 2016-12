12:21 - Con i passeggeri a bordo, imbrattano le porte, spruzzano la vernice in faccia al macchinista, filmano il blitz. Vandali in azione. Il filmato è stato sequestrato dalla polizia locale di Milano. Perquisizioni in mezza Italia nella caccia agli imbrattatori che in città continuano a devastare treni, automobili, muri, saracinesche. Non soltanto con vernici, ma anche con acidi e raschietti provocando danni irreversibili.



Qui il commando è di nove giovani incappucciati in corso di identificazione. L'inchiesta coinvolge una quarantina di persone, quasi tutti italiani, almeno due minorenni. Perquisizioni a Milano, Genova, Torino, Lecce, Roma. Sequestrate bombolette, pile, martelli, liquidi corrosivi e filmati. Linea due della metropolitana, stazione di villafiorita a nord est di milano. Il commando aziona freni d'emergenza e blocca porte. "Attentato! attentato!", gridano i writers.



Allarme tra i passeggeri a bordo, alcuni con bambini. Il macchinista cerca di fermarli, viene preso di mira. Lo colpiscono con una bomboletta, gli spruzzano vernice in faccia. Per ora sono finiti sotto inchiesta 17 vandali per violenza, resistenza, interruzione di pubblico servizio, imbrattamento, e soprattutto associazione a delinquere. Si cercano testimoni per questo assalto al treno compiuto la sera del 20 aprile 2013.