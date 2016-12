00:37 - Nessuno si è candidato per diventare il sindaco di Esino Lario, centro montano della provincia di Lecco con poco più di 700 abitanti, e ora, scaduti i termini, il paese dovrà essere commissariato. Un fatto storico per il centro situato nell'omonima valle tra Lago di Como e la Valsassina, e storico anche per la provincia di Lecco. Il sindaco uscente, Giovanni Dell'Era, si è detto "deluso, amareggiato e preoccupato".