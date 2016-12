Violentano 14enne a Busto Arsizio, fermati tre giovani: uno è minorenne

16:17 - Avrebbero stuprato una 14enne e ripreso gli abusi con i cellulari. Contro di loro, tre giovani sudamericani residenti a Busto Arsizio (Varese) sono stati emessi altrettanti fermi per indiziato delitto di violenza sessuale. Due dei fermati sono maggiorenni, di 22 e 20 anni, il terzo ha 17 anni. I tre avrebbero attirato la ragazzina (ex del 17enne) in un bosco, per poi abusare di lei a turno. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Nel dicembre scorso, i tre, avrebbero a turno costretto la vittima ad avere rapporti sessuali, nonostante il disperato tentativo di divincolarsi della minorenne.



Su computer e smartphone dei tre protagonisti, i carabinieri hano trovato contenuti multimediali, principalmente foto, con cui i tre hanno immortalato i momenti della violenza.