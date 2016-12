Varese, tre donne scompaiono nel nulla in poco tempo: possibile legame

13:18 - Tre donne inghiottite dal silenzio. E' ciò che è successo tra il 20 e il 25 maggio a Varese. Isabella Gianoncelli, 17 anni, studentessa, è uscita di casa dopo pranzo e non è più tornata. Il cellulare staccato e allora il via alle ricerche, attualmente fermate. Molto strano anche il caso di Orsola Paganini 56enne casalinga di Marnate uscita di casa con la scheda elettorale pronta per raggiungere in bici il seggio dove aveva dato appuntamento al marito che non l'ha mai vista arrivare. Il terzo caso è quello di Luciana Vismara, uscita di mattina e mai più rientrata. Per lei, 44enne disoccupata, single e depressa per la morte della madre qualche tempo prima, il destino sembra essere segnato da un suicidio come conferma il fratello che ha dichiarato: "Per me si è buttata nel fiume". Una nube di mistero e forse una storia comune.