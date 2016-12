Varese, si autoaccusa di due omicidi di decenni fa: il pm riapre le indagini

13:53 - "Le ho uccise io". A sorpresa un 58enne di Sesto Calende si è autoaccusato di due omicidi avvenuti 43 e 32 anni fa, nel paese in provincia di Varese. Ora il pm di Busto Arsizio, Raffaella Zappatini, ha riaperto le indagini per cercare di accertare la verità. L'uomo di recente era stato portato in caserma perché, ubriaco, molestava i clienti di un locale e davanti ai carabinieri all'improvviso si è addossato la responsabilità dei due delitti.

A ricostruire la vicenda è "La Prealpina". Il primo omicidio avvenne il 14 dicembre del 1971. Vittima Ada Budelli, 33 anni, violentata e uccisa. Il secondo risale al 12 ottobre 1982. Orietta Poppi Sardini, 65 anni, sparì nel nulla e tempo dopo il suo cadavere fu trovato in avanzato stato di decomposizione.



Il 58enne che si autoaccusa è già noto ai carabinieri per atti osceni, oltraggio, reati contro il patrimonio e per l'omicidio, avvenuto nel 1999, di un suo collega con successivi arresto e condanna.