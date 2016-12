Varese, scomparsa una 45enne: nessuna notizia da una settimana

19:11 - Una donna di 45 anni, Luciana Vismara, è scomparsa da Ferno, nel Varesotto, il 20 maggio. Le ricerche dei volontari, che continuano da una settimana, non hanno finora dato alcun esito. La donna si è allontanata da casa in bicicletta e non aveva con sé il cellulare, né il portafoglio con i documenti: ha corporatura robusta, i capelli corti e gli occhi castani. Al momento della scomparsa indossava probabilmente una giacca chiara.

Chiunque abbia informazioni può contattare il 112, il fratello Mario al numero 340.8335720 oppure i carabinieri della stazione di Lonate Pozzolo (Va) allo 0331.668055.