Varese, la denuncia di una 14enne: "Stuprata dal mio ex e dai suoi amici"

16:12 - Una ragazza di 14 anni ha denunciato di essere stata violentata da due 18enni e dal suo ex, di 17 anni, nel parco di un museo di Busto Arsizio (Varese). Tutti e tre i ragazzi sono ora indagati per violenza sessuale di gruppo. Secondo il quotidiano "La Prealpina", gli abusi sarebbero avvenuti per vendetta, dopo che la ragazzina aveva deciso di interrompere una relazione con il diciassettenne. I tre giovani avrebbero anche filmato la scena.

I carabinieri sono al lavoro per verificare l'attendibilità delle parole della ragazza. Sequestrati i computer e il materiale informatico dei tre indagati alla ricerca del filmato della violenza che li inchioderebbe.



Secondo il racconto della giovane, il suo ex ragazzo, 17enne, e i due amici, da poco maggiorenni, avrebbero abusato della 14enne a turno dopo averla immobilizzata. Una "vendetta" per farle pagare la decisione di chiudere la relazione con il più giovane dei tre.