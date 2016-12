Varese, anziano ucciso nella sua casa A scoprirlo la moglie al suo rientro

10:29 - Un uomo di 72 anni è stato ucciso nel suo appartamento a Somma Lombardo, in provincia di Varese. L'anziano si chiamava Antonino Faraci: l'ipotesi sulla quale indagano i carabinieri, è che sia rimasto vittima di un'aggressione da parte di malviventi entrati nella sua villetta per compiere una rapina. Sarebbe stato colpito con un corpo contundente alla testa, probabilmente un soprammobile.

Al momento dell'aggressione l'uomo era solo in casa: molto probabilmente ha colto i rapinatori in flagrante e ha cercato di reagire pre metterli in fuga, ma è stato colpito con violenza. A dare l'allarme è stata la moglie, in tarda serata, quando è rientrata e ha trovato il marito privo di vita in una pozza di sangue. Molto probabilmente i rapinatori sorpresi hanno preso un oggetto in casa per colpirlo e poi lo hanno fatto saprire. Immediati i posti di blocco in tutta la zona di Somma Lombardo: è ufficilamente caccia all'uomo.