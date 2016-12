Varese, abusa della figlia e la costringe ad abortire: arrestato un 40enne

17:35 - Ha abusato della figlia dall'età di 13 anni e l'ha costretta ad abortire. Un uomo straniero di 40 anni è stato arrestato a Varese con l'accusa di violenza sessuale aggravata, calunnia, procurato aborto e maltrattamenti. Le indagini sono dopo la segnalazione presentata dalla struttura dove la giovane, oggi 18enne, si era recata con il padre stesso per chiedere l'interruzione della gravidanza. In un primo momento, la ragazza aveva accusato un cugino.

La Squadra Mobile ha atteso che il 40enne, che si trovava in Francia, tornasse in Italia, e lo ha fermato sotto casa.



Gli abusi avvenivano durante il fine settimana, quando la madre della ragazza era assente per lavoro.