Valtellina, alpinista bloccato

20:35 - Un alpinista 70enne di Sondrio è rimasto bloccato sul ghiacciaio Scerscen in Valtellina, dove ha passato la notte all'addiaccio e dove si appresta a trascorrerne una seconda. Una forte ondata di maltempo ha infatti impedito ai soccorsi di raggiungerlo. Sorpreso da una bufera di neve a 2.400 metri, l'alpinista non è riuscito ad arrivare al rifugio Marinelli-Bombardieri e ha fatto sapere che si realizzerà un igloo per la sua seconda notte in quota.