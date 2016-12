Valanga a Como, grave escursionista Ferita una donna, illesa una bimba

20:08 - Un uomo, di 63 anni, è stato travolto da una valanga staccatasi sul monte Palanzone, nel Comasco. Rianimato sul posto, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Como dove è in rianimazione. La stessa massa nevosa ha colpito una donna, che ha riportato un trauma, e una bambina, rimasta illesa. Si tratta del nonno, madre e figlia che stavano effettuando un'escursione nel territorio di Faggeto Lario.

Due gli elicotteri intervenuti per i soccorsi: quello del 118 di Como e quello di Sondrio, che ha trasportato in zona anche una squadra del soccorso alpino che ha provveduto a raggiungere e soccorrere le persone coinvolte.



A causare la slavina, con ogni probabilità, le alte temperature registrate nel primo pomeriggio nella zona. La donna, 40 anni, ha riportato fratture alle gambe, mentre la bambina, di 4 anni, è rimasta illesa. La valanga si è staccata mentre i tre stavano percorrendo il sentiero che porta al rifugio Riella, a circa 1200 metri di quota. La bimba è rimasta sepolta sotto un piccolo strato di neve senza riportare conseguenze. I due adulti invece sono stati trascinati a valle, attraverso il bosco, per centinaia di metri procurandosi vari traumi e fratture. L'uomo, soccorso in arresto cardiaco, era stato rianimato sul posto trasferito all'ospedale di Como.