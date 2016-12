Uomo aggredito a Malpensa: grave

21:47 - Un uomo ha subito una violenta aggressione al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa (Varese) ed è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Varese. Il ferito, straniero, è stato soccorso all'interno dell'aeroporto e poi trasportato in ospedale dal 118. L'uomo potrebbe essere stato aggredito durante una lite o in un regolamento di conti tra le persone che si occupano di aiutare i passeggeri nel trasporto dei bagagli.