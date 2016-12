Università Pavia,perquisizioni Gdf

14:02 - La polizia ha effettuato perquisizioni in alcuni uffici dell'Università di Pavia. I controlli hanno riguardato in particolare l'ufficio tecnico dell'Ateneo. Gli investigatori hanno prelevato contratti legati a lavori, servizi e forniture. Un dirigente dell'Università sarebbe indagato. Si ipotizzano i reati di concussione e corruzione. Nel mirino della Procura ci sarebbero anche alcune ditte che erano in rapporto con l'Ateneo.